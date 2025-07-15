47 yaşında ve doğumundan beri Balçova'da hayatını sürdüren Aslanoğlu, eğitim hayatına Balçova Orhangazi İlkokulu'nda başladı. İzmir Atatürk Lisesi'ni başarıyla bitirdi. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okudu. Eğitim hayatının tümünü İzmir'de geçiren CHP İl Başkanı Aslanoğlu, siyasi kariyerine 2009-2014 yıllarında Balçova Belediye Meclis Üyeliği görevini yaparak başlangıç yaptı.

Neden Gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma tarafınadan sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı kararı alınan 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar içinde Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.