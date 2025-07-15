Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılarda milletvekillerinden gelen yoğun sorular üzerine asgari ücret, emekli maaşları, memur zamları ve kira artışları gibi kritik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, bazı milletvekilleri asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması gerektiğini savunurken, mevcut ücret seviyesinin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını dile getirdi. Bu talepler üzerine söz alan Bakan Şimşek, ekonomik denge ve enflasyonla mücadeleye dikkat çekerek, “Enflasyonu kontrol altına almadan yapılacak maaş artışları kalıcı refah sağlamaz. Bu tür artışlar kısa sürede enflasyon tarafından eritilir” uyarısında bulundu.

Şimşek, hükümetin önceliğinin yapısal reformlar ve fiyat istikrarı olduğunun altını çizerek, “Enflasyonu dizginlediğimizde ekonomide sıfırlama (reset) etkisi yaratacağız. O zaman maaş artışlarının kalıcı etkisi olur. Aksi durumda kısa vadeli çözümler, uzun vadeli sorunlara yol açar” ifadelerini kullandı.

Kamp süresince milletvekilleri, büyükşehirlerde artan kira fiyatları ile vatandaşların konut erişiminde yaşadığı sıkıntıları da gündeme taşıdı. Bakan Şimşek, Türkiye genelinde konut sahipliği oranlarına ilişkin güncel verileri paylaşarak, “Toplumun yüzde 72’si ev sahibi konumunda, yüzde 28’i ise kiracı. Emekliler arasında kira ödeyenlerin oranı ise yüzde 14 seviyesinde” bilgisini verdi.

Eğitim harcamaları da kampın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Milletvekilleri, özel okul ücretlerindeki artışın orta gelir grubunu zorladığını belirtirken, Şimşek, “Toplumun yüzde 90’ı devlet okullarını tercih ediyor. Sadece yüzde 10’luk bir kesim çocuklarını özel okullara gönderiyor” açıklamasında bulundu.

Kampın izlenimlerini aktaran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, değerlendirme yazısında AK Parti’nin seçmen tabanını oluşturan emekli, asgari ücretli, memur ve dar gelirli kesimlerin ekonomik sıkıntılarının dikkatle ele alındığını belirtti. Selvi, “Kampın havası çok netti: Ekonomi her şeyin merkezinde. Bu nedenle ısrarla ekonomi, ekonomi, ekonomi diyorum” ifadelerini kullandı.

İkinci Yarı İçin Ekonomi Merkezde

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı, hükümetin yılın ikinci yarısında ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini ortaya koydu. Bakan Şimşek’in vurguladığı yapısal reformlar ve fiyat istikrarı hedefi, önümüzdeki dönemin ekonomik yol haritasının temelini oluşturacak.