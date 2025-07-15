7 Eylül 1983 Siverek doğumlu olan Fıratoğlu, avukat, film yönetmeni, senarist ve yapımcı.

Sanata olan ilgili çocukluğundan gelir. Fotoğrafçılık yapan ailesinin 10 çocuğundan biri. 18 yaşına kadar abisinin yanında çıraklık yaparak kendini geliştiren Fıratoğlu, üniversite için Diyarbakır’a gitti. Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ardından İstanbul’a giderek avukatlık mesleğini yapmaya başladı.

Yönetmenlik Yolunda

Üniversite döneminde Sinema Kulübü’ne girmesiyle hayatı farklı yönde şekillendi. Fıratoğlu, Kulübün düzenlediği atölyelerde senaryo, yönetmenlik, ışık, ses, kamera ve kurgu dersleri aldı. Ölen amcası hakkında Saman Tozu (2007) adlı belgeseli, ardından Bütün Mümkünlerin Kıyısı (2007) adlı kısa kurmaca filmi çekti.

2007-2011 yılları arasında Kars Film Festivali'nin düzenlediği diğer film yapım programlarına katıldı.

2013 yılında Reha Erdem'in düzenlediği film yapım ve yönetmenlik atölyelerine katıldı.

2016 yılında Altyazı Sinema Dergisi'nin düzenlediği senaryo yazma eğitim programına katıldı.

Oscar’a Gidecek O Film

2017 yılında Yapımlab tarafından düzenlenen bir film yapım atölyesine katıldı.

“Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” ilk uzun metrajlı filmi.

Murat Fıratoğlu halen, İstanbul’da yaşıyor ve avukat olarak çalışıyor.