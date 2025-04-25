Özellikle ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşlar için faiz oranlarında görülen artış, borçlanma planlarını yeniden gözden geçirmeye neden oldu.

MART AYINDA FAİZLER DÜŞÜŞTEYDİ

25 Mart 2025 tarihi itibarıyla 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için:

36 ay vadede faiz oranı yüzde 2.99’a kadar inmişti.

24 ve 18 ay vadelerde ise oranlar yüzde 3.17 seviyesindeydi.

Bu oranlar, yıl başına göre oldukça avantajlı bir kredi kullanım fırsatı sunuyordu.

NİSAN SONUNDA TABLO DEĞİŞTİ

Güncel durumda bankalar faiz oranlarını yeniden yukarı çekmeye başladı. Özellikle kısa vadeli kredilerde artış daha belirgin hale geldi.

36 ay vadede bazı bankalarda halen yüzde 2.99 faiz bulunabiliyor.

Ancak 24 ay ve daha kısa vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 3.39 seviyesine yükseldi.

AYLIK TAKSİTLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte aylık taksit tutarlarında da gözle görülür artış yaşandı. Mart ayındaki verilere göre:

Yüzde 3.17 faizle 18 ay vadeli kredide aylık ödeme 7.977,22 TL idi.

24 ay vadede aylık taksit tutarı ise 6.640,19 TL’ye ulaşmıştı.

Şu anki yüzde 3.39 faiz oranı bu tutarları daha da yukarı çekiyor.

KREDİ ÇEKMEK MANTIKLI MI?

Uzmanlara göre, gerçekten kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için 36 ay vadeli ve halen yüzde 2.99 faiz sunan seçenekler değerlendirilebilir. Ancak kısa vadelerde faiz artışının sürmesi bekleniyor. Bu nedenle borçlanma planı yapmadan önce tüm seçeneklerin dikkatle incelenmesi gerekiyor.

MERKEZ BANKASI KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararları, kredi maliyetlerinin yönünü belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Faizlerin daha da yükselebileceği yönünde beklentiler bulunurken, kredi kullanmayı düşünen vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmesi öneriliyor.