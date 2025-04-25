Bakanlık tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerin çekiliş yöntemiyle satılmasına dair usul ve esaslar yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, yalnızca belirli şartları sağlayan kişi ve işletmelere çekili kıymetli maden satışı yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Çekili Kıymetli Maden Satışlarına İlişkin Genelgesi”ne göre, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" bulunmayan işletmelerin veya bu belgeye sahip olmayan bireylerin, çekiliş yoluyla kıymetli maden satın alması artık mümkün olmayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, kıymetli maden satışları daha kontrollü ve denetlenebilir bir çerçeveye oturtulmuş olacak.

SATIŞTA YETKİ BELGESİ VE VERGİ LEVHASI ŞARTI

Genelge kapsamında, çekilişle kıymetli maden satışı gerçekleştiren kişi veya kurumların, alıcının “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi”ne sahip olup olmadığını kontrol etmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca satış sürecinde, bu belgeye ait numaranın faturada açıkça belirtilmesi, alıcının barkodlu vergi levhasının da ibraz edilmesi gerektiği bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemeyle birlikte kıymetli maden satışlarında şeffaflık sağlanmasının yanı sıra, yasa dışı veya belgesiz ticaret yapan kişi ve firmaların sistem dışında tutulmasının amaçlandığını vurguladı.

ÇEKİLİ SATIŞ YÖNTEMİ NEDİR?

Kıymetli maden sektöründe son dönemde yaygınlaşan “çekili satış” yöntemi; altın, gümüş veya platin gibi madenlerin doğrudan satışı yerine, kura sistemiyle sınırlı sayıda kişiye satış hakkı tanınması esasına dayanıyor. Bu yöntem özellikle, sınırlı üretimde olan veya piyasa talebinin yoğun olduğu ürünlerde tercih ediliyor. Kura sonucunda hak kazanan alıcılar, belirlenen süre içinde ve sabit fiyat üzerinden kıymetli madenleri satın alma hakkı elde ediyor.

TÜZEL KİŞİLERE SERBEST, GERÇEK KİŞİLERE KISITLI SATIŞ

Yeni düzenleme kapsamında tüzel kişiliklere, yani şirket veya kurumsal işletmelere yönelik çekili kıymetli maden satışı serbest bırakıldı. Ancak gerçek kişiler için ciddi sınırlamalar getirildi. Sadece vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti yaptığı kayıtlı olan kişiler ile Ticaret Bakanlığı’ndan “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” almış işletmeler bu satışlardan yararlanabilecek.

KAYIT DIŞI TİCARETLE MÜCADELE VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, yapılan düzenlemenin temel amacının kıymetli maden ticaretindeki kayıt dışılığı ortadan kaldırmak ve sektörel vergi kayıplarının önüne geçmek olduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca, kurallara aykırı şekilde çekilişle satış yapan kişi veya firmalara karşı hem mali hem de hukuki yaptırımlar uygulanacağının altını çizdi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili denetim birimlerinin sahada denetim faaliyetlerini sıklaştıracağı bildirildi. Satış belgeleri, yetki belgeleri ve vergi levhalarının doğruluğu elektronik sistemler üzerinden de izlenecek.