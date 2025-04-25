Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nesli tükenmekte olan kuşa sahip çıktı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun’a bağlı Araplı Beldesi Güzelyurt Mahallesi'nde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında nesli tükenmekte olan Kocabaş Cinsi Kuşu yaralı halde buldu.

Ekipler, yaralı kuşu hemen muhafaza altına alarak, tedavi ve bakımının sağlanabilmesi için Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Olay, doğa ve hayvan hakları konusunda gösterilen hassasiyetin bir örneği olarak dikkat çekti.