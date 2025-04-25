Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 13 Nisan 2025 tarihinde Yozgat Bozokspor’un ev sahipliğinde oynanan Pazarspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe 1 maçlık seyircisiz oynama cezası verdi. Yozgat Bozokspor kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla kamuoyunu bilgilendirdi.

KULÜP AÇIKLAMAYLA KAMUOYUNA BİLGİ VERDİ

Yozgat Bozokspor kulübü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cezanın gerekçesi açık şekilde belirtildi. Açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 13 Nisan 2025 tarihinde sahamızda oynanan Pazarspor karşılaşmasında, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kulübümüze 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız,” ifadelerine yer verildi.

BU SEZON ALINAN İKİNCİ CEZA

Bu alınan ceza Yozgat Bozokspor’un bu sezon içerisinde aldığı 2. ceza. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor daha önce Küçükçekmece Sinopspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1922 Konyaspor karşılaşmasında seyircisiz oynama cezası almıştı. Temsilcimizin Pazarspor karşılaşmasında aldığı ceza bu sezon içerisindeki ikinci ceza oldu.

SEZONUN SON MAÇI

Yozgat Bozokspor ligin son haftasında sahasında Çankaya FK’yı ağırlayacak. Nesine 3. Lig’de 2024-2025 sezonunun kapanış karşılaşmasında temsilcimiz Yozgat Bozokspor’un aldığı ceza gerekçesiyle seyircisiz oynanacak.