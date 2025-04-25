Bu yeni düzenlemeler, özellikle askerlik ve doğum borçlanması, malulen emeklilik, kısmi emeklilik ve engelli hakları gibi çeşitli avantajlar sunarak, erken emeklilik için fırsatlar yaratıyor. Uzun yıllardır emeklilik hayali kuran vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı olan bu düzenlemeler, sosyal güvenlik sisteminin daha esnek ve kapsayıcı hale gelmesine de katkı sağlıyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

SGK'nın yeni düzenlemeleri, 1995 ile 2015 yılları arasında sigorta girişi yapmış çalışanları kapsıyor. Bu tarihler arasında sigorta kaydı olan kişiler, prim borçlanması, hizmet tespiti, engelli hakları ve özel borçlanma seçenekleri ile erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Bu düzenleme, özellikle yıllarca çalışmış ancak emekli olmayı bekleyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK: ŞARTLAR VE AVANTAJLAR

1995-2015 dönemi SSK'lıları için en cazip fırsatlardan biri de 3600 prim günü ile kısmi emeklilik. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını yerine getirdiklerinde, yaş şartını da tamamlayarak emekli olabiliyorlar. Bu, özellikle erken yaşta sigorta başlangıcı yapmış ve prim günlerini tamamlamış olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Kısmi emeklilik, erken yaşta emekli olma hayali kuranlar için önemli bir seçenek sunuyor.

MALULEN EMEKLİLİK: KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişiler, sadece 1800 prim günü ile malulen emekli olabiliyor. Bu hak, özellikle ağır hastalıklar veya kalıcı sakatlık yaşayan kişiler için önemli bir destek sağlıyor. Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen vatandaşlara geçimlerini sağlama konusunda güvence veriyor.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI: ERKEN EMEKLİLİK İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR

Erkek sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak prim günü kazanabiliyor ve sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebiliyorlar. Sigortalı kadınlar ise doğum borçlanması yapabiliyor. Her çocuk için 2 yıl kadar borçlanma hakkı bulunan kadınlar, en fazla 3 çocuk için bu haklarını kullanabiliyorlar. Bu borçlanma ile toplamda 6 yıl prim kazanılabiliyor. Bu imkanlar, özellikle prim günü eksik olan ve emeklilik yaşını bekleyenler için oldukça faydalı.