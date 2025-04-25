Banka, uzun vadeli ödeme planları ve uygun faiz oranları ile konut sahibi olmayı daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Özellikle yüksek bütçeli ev almayı planlayanlar için cazip olan bu kampanya, büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Ziraat Bankası, 1 milyon TL üzeri konut kredisi kampanyasında, mevcut ve yeni müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Kampanyadan faydalanmak için Ziraat Bankası’nda bir hesap açtırmak yeterli. Banka, yeni müşteri kabulünde de esneklik göstererek, başvuru sahiplerinin hesap açmasına olanak tanıyor. Başvurular, bankanın şubelerinden, internet şubesinden ya da mobil uygulamasından kolayca yapılabiliyor.

Kredi başvurusunda bulunan kişilerin, bankanın belirlediği gelir seviyelerine sahip olmaları gerektiği belirtiliyor. Banka, kredi başvurularını değerlendirirken, başvuru sahibinin ödeme gücü ve kredi geçmişini dikkate alıyor. Ayrıca, başvuru sırasında gelir belgesi, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi gibi evrakların sunulması gerekiyor.

KAMPANYANIN AVANTAJLARI

Bu kampanya, düşük faiz oranlarıyla ev almak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Ziraat Bankası, 1 milyon TL ve üzeri konut kredisi başvurularında faiz oranlarını oldukça uygun tutarak, ev sahipliği hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca, esnek ödeme planları ve erken ödeme indirim fırsatları ile müşterilere ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Kampanya, yalnızca yeni ev almak isteyenler için değil, mevcut evinde renovasyon yapmak isteyenler için de geçerli. Bu sayede, hem ev alacaklar hem de evini yenilemek isteyenler için geniş bir fırsat yelpazesi sunuluyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kampanyaya başvuruda bulunacak kişilerin, Ziraat Bankası tarafından belirlenen kredi skoruna sahip olmaları gerekmektedir. Kredi geçmişi ve ödeme düzeni dikkate alınarak bankanın verdiği kredi puanı, başvuruların kabul edilmesinde etkili olacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin düzenli gelir elde eden kişiler olmaları da şartlar arasında yer alıyor. Kamu çalışanları, serbest çalışanlar, emekliler ve sabit geliri olan kişiler bu krediye başvurabilecek. Başvuru sırasında, gelir belgesi ve ikametgah belgesi gibi gerekli belgeler bankaya sunulmalıdır.

ZİRAAT BANKASI İLE EV SAHİBİ OLMAK DAHA KOLAY

Ziraat Bankası’nın başlattığı 1 milyon TL üzeri konut kredisi kampanyası, düşük faiz oranları, uzun vade seçenekleri ve esnek ödeme planları ile ev almak isteyenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci hızlı ve basit bir şekilde tamamlanabiliyor. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden, mobil uygulama üzerinden veya internet şubesinden yapılabilir.