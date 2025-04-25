1905 yılından bu yana faaliyet gösteren çay devi, konkordato sürecinde kritik bir aşamaya geçti. Mahkeme, alacaklılar toplantısı için tarih verdi.

KONKORDATO SÜRECİ YENİ AŞAMAYA TAŞINDI

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında, Tirebolu 42 Çay’a kesin mühlet kararı verildi. Bu kararın ardından süreç, alacaklılar toplantısı aşamasına geldi.

Mahkeme tarafından görevlendirilen konkordato komiser heyeti; Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak’tan oluşuyor. Komiserler, İcra ve İflas Kanunu kapsamında tüm inceleme ve değerlendirme süreçlerini tamamladı.

ALACAKLILAR 15 MAYIS’TA TOPLANIYOR

Konkordato projesinin son halinin oluşturulmasının ardından mahkeme, alacaklıların görüş bildirmesi için toplantı çağrısında bulundu. Alacaklılar toplantısı, 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal’daki Titanic Business Otel’de gerçekleştirilecek.

Adi alacaklılar için toplantı: 10.00’da başlayacak

10.00’da başlayacak Rehinli alacaklılar için ayrı toplantı: 12.00’de yapılacak

120 YILLIK MARKA İÇİN SON VİRAJ

Türkiye’nin en eski çay üreticilerinden biri olan Tirebolu 42’nin geleceği, alacaklıların vereceği kararla netleşecek. Toplantıda konkordato teklifinin kabul edilip edilmeyeceği, şirketin faaliyetlerine devam edip edemeyeceğini belirleyecek.