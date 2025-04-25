Yozgat Veteriner Hekimler Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da çocuklar için unutulmaz kıldı.

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Bu yıl yedincisi düzenlenen geleneksel Çocuk Sineması Şenliği, üyelerimizin ve minik misafirlerimizin katılımıyla neşe dolu anlara sahne oldu.

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Etkinlikte çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir film izleme fırsatı buldu. Sinema keyfi patlamış mısır ve meyve suyu ikramıyla daha da tatlandı. Film sonrası ise çocuklar oyun salonuna geçerek bol bol oynayıp eğlendi.

Minik Kalpler Sinemada Buluştu4

Gülüşlerin eksik olmadığı bu özel günde hem çocuklar güzel anılar biriktirdi hem de Yozgat Veteriner Hekimler Odası üyeleri bir araya gelerek hoş bir dayanışma örneği sergiledi.

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Minik Kalpler Sinemada Buluştu2

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın yüzünü güldürmekten mutluluk duyuyor, bu güzel geleneği önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi diliyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi