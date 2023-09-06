İHH’dan bölgesel eğitim ve tatbikat

İstanbul, Bursa, Van ve Çorum illerinden gelen arama kurtarma eğitmenleri tarafından verilen teorik ve pratik aşamalardan oluşan KAK1 (Kentsel Arama Kurtarma 1’inci seviye) eğitimleri 3 gün boyunca devam etti.

Konuya ilişkin bilgi veren Yozgat İHH Arama kurtarma birimi yetkilisi Salih Çelik, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen öncesinde kurdukları arama kurtarma biriminin deprem sonrası ilk andan itibaren Hatay'ın Hassa ilçesi, Malatya merkez ve Kahramanmaraş merkezde diğer İHH arama kurtarma birimleri ile koordineli biçimde faaliyette bulunduğunu ifade etti. Çelik "Yozgat ekibi olarak 3 vatandaşımızı canlı olarak göçük altından çıkardık. Ve arama kurtarma ekibinin Yozgat'ta bir an önce kurulmasının ne kadar elzem olduğuna bir kez daha şahitlik etmiş olduk” dedi.

Yozgat'ta gerçekleştirilen ve 3 gün süren Kentsel Arama Kurtarma 1’inci seviye eğitimi ile ilgili bilgi veren Çelik, “birinci gün teorik, ikinci gün pratik, üçüncü gün ise uygulamalı sınav şeklinde yürütülen bölgesel eğitimle hem Yozgat'ın tanıtımına katkı sunduklarını hem de amatörden profesyonelliğe doğru yeni bir adım attık. Afet bölgesine intikal, enkaz tespiti, enkaz alanına giriş, canlı veya ex tespiti, afetzedenin kurtarılması, afetzedenin sağlık ekiplerine teslimi, enkaz alanından güvenli çıkış ve teknik cihazların kullanımı gibi birçok konuda alanında uzman kişilerce verilen eğitimin teorik kısmı İlim Yayma Vakfı Necip Fazıl Kısakürek Yurdu salonunda gerçekleşirken, saha eğitimleri Yerköy ilçesindeki eski mezbahane alanında uygulamalı olarak verildi” dedi.

Konuya ilişkin destekleri için İlim Yayma Vakfı Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve iş adamı Ruhi Soldamlı'ya teşekkür eden Salih Çelik, eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini hatırlatarak arama kurtarma biriminde yer almak isteyen Yozgatlıları aralarında görmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Salih Çelik, “Allahuteala’nın buyurmuş olduğu gibi ‘Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur’ bu şiarla çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımıza başladık. Sizlerin de malumu ülkemizin doğal afetler gibi ciddi bir sorunu var; Orman yangınları, sel felaketleri ve deprem. Dönem dönem bu acı gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Yaşanılan doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin bizler farkındayız. Doğru ve bilinçli bir ekip çalışmasıyla afet zedelere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıp bu yıkıcı etkiyi en aza indirebiliriz. Bizler İl başkanımız Muhammed Emin Erbek Bey’in önerileri ve katkıları doğrultusunda Yozgat İHH arama kurtarma ekibi olarak cennet vatanımızın her karışına adım atmak ve nerede bir afetzede varsa oraya koşmak için kendimizi hazırlıyoruz. Bildiğiniz üzere Marmara depremi gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Neden Yozgat’ımızdan tam teçhizatlı bir ekip afet bölgesine intikal etmesin? bu yağmış ve yapacak olduğumuz eğitim çalışmaları bizlerin olasın Marmara depremine hazırlıyor bu uğurda çalışmalarımız artarak devam edecektir. Yozgat halkında beklentimiz bizleri yalnız bırakmamaları, çalışmalarımıza katılım sağlayıp bizleri daha fazla güçlendirmeleri. Bu kıymetli uğraşa destek olmuş olan ve olacak olan tüm kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit