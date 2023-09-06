Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müdürler Kurulu toplantısıyapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Sevgili öğrencilerimizin eğitim ve öğretiminden, taşınmasına, barınmasına ve yemek hizmetlerine kadar birçok konuda önemli kararlar aldık. Müdürlerimizden kısa brifingler alarak eksiklerimizi belirleyip yol haritamızı oluşturduk. Eğitimin ayrılmaz parçası okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir