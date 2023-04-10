Yemeklerini kendilerinin götürdüğünü söyleyen Başkan Yurtlu, “Yemeklerimizi alıp çak kapı vatandaşlarımızın evine misafir oluyoruz. Pidemizi bölüşüyor getirdiğimiz yemeklerle birlikte aileyle beraber iftar yapıyoruz” dedi.

Başkan Yurtlu yaptığı açıklamada; “ Ramazan ayının gelmesiyle oruca kavuşma hissi kalpleri, şehirleri sarmaladı. Oruçla birlikte evlere misafir telaşı da kendini göstermeye Ramazanın ilk gününde başladı.

Ramazanda iftar için, bir ölümün ardından taziye için, düğünün ardından tebrik için, özlemin ardından kavuşmak için sık sık birbirimizi evlerimize davet eder, evlerde de ziyaret ederiz. Bizler Ak Parti Kadın kolları olarak Ramazan ayının ilk gününden bu yana kendi yaptığımız yemeklerle birçok ailenin sofrasına “Sofanız Sofranızdır” diyerek konuk olup oruçlarımızı açtık. Sadece bir günde dört ekip olup, birden fazla ailenin gönüllerine dokunup evlerine misafir oldu. Bir sofra etrafında toplanan birbirini ilk defa görmüş olan insanların geleneklerini, göreneklerini aile olmanın ne demek olduğunun yakından anlaşıldığı, iftar yemeklerinde sanki hep taşınıyor gibi içten, samimi, güler yüzlerin dolduğu bu sofralarda huzur buluyoruz. Bu geleneklerimizin uzun yıllar boyunca yaşanması için gerekli özveri ve gayreti gösterip gelecek nesillere taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Alpaslan Demir