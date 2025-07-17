TFF başkanı ve eski Trabzonspor başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futbolu için yaptığı değişiklikler ve yenilikler ile zaman zaman gündeme gelmekte.

İbrahim Hacıosmanoğlu Kimdir?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul’da ticaret ile uğraşmaktaydı.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun annesi tarafından yeğeni olur.

Uzun yıllar ticaret sektöründe uğraşan Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.

27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu bu seçimde başarı elde edemedi.

6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimi kaybederek Trabzonspor başkanlık görevini Muharrem Usta'ya devretti.

2024 yılında ise tekrardan TFF başkanlığı için aday oldu ve rakiplerinden daha fazla oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

İbrahim Hacıosmanoğlu Hangi Okuldan Mezun Oldu?

İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İşletme bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında aktif bir öğrenci olan Hacıosmanoğlu, spor ve kültürel etkinliklerde yer alarak liderlik vasıflarını geliştirdi.