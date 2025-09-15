Sıfır araç almayı planlayan vatandaşlar, “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında hangi imkanların sunulacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öte yandan Hurda Teşvik Yasası’nın Meclis’ten geçip geçmediği de kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan program, Türkiye’nin yerli otomotiv sanayisini desteklemek ve dar gelirli ailelerin uygun koşullarla araç sahibi olmasını sağlamak amacıyla geliştirildi. Programın öne çıkan başlıkları şunlar:

3 ve üzeri çocuğa sahip ailelere öncelik verilecek.

Uzun vadeli ve düşük faizli kredi seçenekleri sunulacak.

Yalnızca yerli üretim araçlar teşvik kapsamına dahil edilecek.

Yetkililer, program sayesinde hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanacağını hem de Türkiye’nin otomotiv sektöründe yerlilik oranının artacağını belirtiyor.

Hurda Teşvik Yasası Meclis’ten Geçti mi?

Vatandaşların yakından takip ettiği hurda teşviki düzenlemesi ise henüz yasalaşmadı. TBMM’de görüşmeleri süren yasa teklifine göre, 25 yaşın üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara ÖTV indirimiyle sıfır araç alma imkânı sağlanacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde teşvikin özellikle TOGG başta olmak üzere yerli otomobil modellerinde geçerli olması bekleniyor.

Başvurular İçin Gözler Meclis’te

Programın ne zaman başlayacağı, hurda teşvik yasasının Meclis’teki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Vatandaşlar ise hem çevre dostu bir dönüşüm hem de daha uygun koşullarda araç sahibi olabilmek için düzenlemenin resmileşmesini bekliyor.