Eren Dişli, aslen Rizeli olan Davut Dişli'nin oğludur.

Eren Dişli, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Aynı zamanda, Sırmagrup Yönetim Kurulu Üyesi ve Eren Dişli Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.

Babası Sırmagrup Başkanı Davut Dişli, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştır.

Bir dönem Voleybolcu Zehra Güneş ile ilişki ile gündeme gelmiştir.

Ali Koç İle Neden Gündem Oldu?

Bu ay olağanüstü seçimli kongreye gidecek Fenarbahçe’de mevcut başkan Ali Koç’un yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Bu liste içinde Eren Dişli’ninde adı geçmektedir.