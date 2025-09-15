Rabia Soytürk Kimdir?

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretiminde sağlık üzerine eğitim alan Rabia Soytürk, Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü mezunudur. Oyunculuk alanında ilgisi olduğunu fark etmesi üzerine Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2018 yılında usta isimlerle yer aldığı dijital bir dizide dikkatleri üzerine çekmiştir.

Rabia Soytürk Nereli?

Başarı basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Rabia Soytürk, Trabzon kökenlidir. Güzel oyuncu doğma büyüme İstanbul'ludur.

Rabia Soytürk Kaç Yaşında?

26 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gözlerini açan Rabia Soytürk, 25 yaşındadır.

Rabia Soytürk Hangi Üniversite Mezunu?

Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezundur. Soytürk oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tamamlamıştır.

Rabia Soytürk Evli Mi?

Genç oyuncu evli değildir.