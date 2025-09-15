Seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden dört kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pusuya düşürüldü. Araca açılan ateş sonucunda sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

4 Şüpheli Gözaltında

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda yaşanan saldırının ardından bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “14.09.2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik birimlerimiz adli tahkikat doğrultusunda çalışmalarına titizlikle devam etmektedir.”

Olayın ardından köy ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.