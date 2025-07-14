Otomotiv sektörüne canlılık katması, karbon salımını azaltması ve yerli otomobil üretimini desteklemesi hedeflenen yeni düzenlemeyle birlikte, 25 yaş ve üzeri araçlarını trafikten çekecek vatandaşlara ÖTV muafiyeti ve 1 milyon TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak.

TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifine göre, özellikle Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için önemli indirimlerin yanı sıra, çok çocuklu ailelere yönelik ek avantajlar da sunulacak.

Teşvikten Kimler Yararlanabilecek?

Yeni düzenlemede öne çıkan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Araç Model Yılı 2000 ve öncesi (25 yaş ve üzeri araçlar)

Araç Sahipliği Aracın bireysel kullanıcı adına kayıtlı olması

Yeni Alınacak Araç Yerlilik oranı %40 ve üzeri olan araçlar

Teşvik Türü ÖTV muafiyeti + TOGG için 1 milyon TL’ye kadar ek hibe

Aile Desteği 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere özel "İlk Arabam" programı kapsamında destek

Başvuru Süresi Yürürlüğe giriş sonrası, 31 Aralık 2025’e kadar

Destekten Yararlanabilecek Otomobiller

Teşvik kapsamına alınan araçlar, en az %40 yerlilik oranına sahip modellerle sınırlı olacak. Öne çıkan otomobil markaları ve modelleri şunlar:

TOGG T10X / T10F

Hyundai i10, i20, Bayon

Toyota CH-R

Fiat Egea, Doblo

Renault Clio, Megane

Ford Courier, Tourneo

Bu modeller, ÖTV muafiyeti ya da hibe desteği ile daha uygun fiyatlarla temin edilebilecek.

Yerli elektrikli araç TOGG için ayrıcalıklı bir teşvik mekanizması öngörülüyor. Hurda araca sahip bireyler, TOGG T10F veya T10X modelleri için 1 milyon TL’ye kadar doğrudan hibe alabilecek. Bu destek, TOGG’un nihai satış fiyatında ciddi oranda indirime yol açacak ve yerli otomobile erişimi kolaylaştıracak.

Aile yapısını destekleyen sosyal politikalar kapsamında, 3 ve üzeri çocuk sahibi haneler için ayrı bir teşvik paketi daha sunuluyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Programı” adı verilen bu destekle aileler, hurda teşvikine ek olarak taksit kolaylıkları ve indirimli fiyatlarla ilk araçlarına sahip olabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

🔹 Teşvik ne zaman yürürlüğe girecek?

Yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yaz aylarında başvuruların başlaması bekleniyor.

🔹 Her araç hurda kapsamında mı?

Hayır. Sadece 2000 ve öncesi model, trafiğe kayıtlı ve çalışır durumdaki araçlar programa dahil.

🔹 Teşvikten birden fazla kez yararlanılabilir mi?

Hayır. Her birey yalnızca bir kez hurda teşvikinden faydalanabilecek.

🔹 TOGG dışında hangi araçlar destekleniyor?

Hyundai, Toyota, Fiat, Renault ve Ford’un Türkiye’de üretilen, %40 üzeri yerlilik oranı taşıyan modelleri destek kapsamında.

🔹 Hurda araç nasıl teslim edilecek?

Araç sahipleri, Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hurda toplama merkezlerine veya geri dönüşüm tesislerine teslim ederek resmi hurda belgesi alacak.

Sektöre Can, Vatandaşa Fırsat

2025 Hurda Araç Teşviki; çevre dostu ulaşımı teşvik ederken, vatandaşlara ekonomik ve teknolojik anlamda daha erişilebilir bir araç edinme imkânı sunuyor. Başvurular başlamadan önce aracınızın uygunluk durumunu kontrol edin ve gelişmeleri yakından takip etmeyi unutmayın.