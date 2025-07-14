Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Sadık Ahmet Parkı’nda vatandaşlarla buluşan Başkan Arslan, hem sohbet etti hem de vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretin ilk durağı Sadık Ahmet Parkı oldu. Başkan Fatih Arslan burada vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet etti.

Görüşmelerde vatandaşlar, yaşadıkları bölgedeki ihtiyaçları ve önerilerini doğrudan aktarma fırsatı buldu.

Park ziyaretinin ardından Başkan Arslan, Yerköy Kafe bahçesinde yer alan havuzun tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Arslan, eksiklerin giderilmesi konusunda ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Arslan Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerinden Dursun Karadavut ve Emine Karadavut’u evlerinde ziyaret etti. Arslan, vatandaşların halini hatırını sorarak desteklerinin süreceğini belirtti.

Ziyaretlere, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Doğruyol ve Belediye Meclis Üyesi Hakan Işık da eşlik etti.