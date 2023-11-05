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“Hummel İsrail malı mı? Türk malı mı? Hummel hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Hummel, Danimarka merkezli bir spor giyim ve ekipmanları markasıdır. Marka, 1923 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde kuruldu, ancak daha sonra merkezi Danimarka'ya taşındı. Hummel, spor giyim, ayakkabılar ve spor ekipmanları üretir ve dünya genelinde birçok ülkede satılır.

Hummel'in menşei Danimarka'dır ve İsrail ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Marka, Danimarka merkezli bir spor giyim ve ekipmanları üreticisi olarak bilinir.

Sonuç olarak, Hummel markası Danimarka merkezli bir spor giyim ve ekipmanları markasıdır ve menşei Danimarka'dır.