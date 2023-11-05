Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Shell İsrail malı mı? Türk malı mı? Shell hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Shell, Hollanda merkezli bir çok uluslu enerji şirketidir ve dünya genelinde petrol, doğalgaz, enerji ürünleri ve petrokimya ürünleri üretimi ve dağıtımı yapmaktadır. Shell, Royal Dutch Shell'in bir parçasıdır.

Shell'in menşei Hollanda'dır ve şirket dünya genelinde birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Ancak Shell'in İsrail ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Dolayısıyla Shell, Hollanda merkezli bir enerji şirketi olarak bilinir.

Sonuç olarak, Shell markası Hollanda merkezli bir uluslararası enerji şirketinin bir parçasıdır ve menşei Hollanda'dır.