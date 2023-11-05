Algida İsrail malı mı? Türk malı mı? Algida hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

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Algida, Unilever'e ait bir dondurma markasıdır. Unilever, Hollanda-İngiltere merkezli bir çok uluslu şirkettir ve Algida dondurma ve dondurulmuş tatlıları dünya genelinde birçok ülkede satılmaktadır. Algida'nın menşei, coğrafi konum ve ürün türüne göre değişebilir.

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Türkiye'de satılan Algida Türk malı mı? ürünleri, Türkiye'de üretilir ve Türk malı olarak kabul edilir. Ancak İsrail ile Algida markası arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, Algida markası Unilever'e ait bir uluslararası dondurma markasıdır ve menşei ürünlerin kaynağına göre değişebilir.

Kaynak: Haber Merkezi