Edinilen bilgilere göre, ek MTV ödemesi gereken araç sahiplerinin yüzde 80'i bu ek vergiyi ödemedi. Ülke ekonomisi zorlu bir dönemden geçerken hükümet, bütçe açığını kapatma yolunda ek vergileri artırma kararı almıştı. Ancak benzin ve motorine getirilen yüksek ek vergiler, toplumun büyük bir kesimi tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Litre başına ekstra 5 TL vergi ve yüksek KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, akaryakıt fiyatlarını uçurdu ve vatandaşların ekonomik yükünü artırdı.

VATANDAŞLARIN İSYANİ SÜRÜYOR

Milyonlarca araç sahibine yönelik alınan ek MTV kararı, yıllık olarak iki taksit şeklinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni bir seferde ödeme zorunluluğu getirdi. Bu karar, araç sahipleri arasında büyük bir isyana yol açtı. Bazı hukukçular, bu uygulamanın haksız olduğunu savunuyor ve Anayasa Mahkemesi'ne ek MTV'nin iptali için başvuruda bulunuldu.

EK MTV'DE BEKLENEN TAHSİLATIN ALTINDA

Vergi uzmanlarına göre, hükümetin ek MTV uygulaması beklenen tahsilatı gerçekleştirmedi. Bütçe verilerine göre, toplamda sadece 3,4 milyar TL'lik MTV tahsil edildi, bu da beklenen tahsilatın çok altında bir rakam. Beklenen 16,3 milyar TL'lik ek MTV tahsilatının sadece yüzde 20,8'i gerçekleşti. Bu durum, 5 araç sahibinden 4'ünün ek MTV'yi ödemediği anlamına geliyor.

Ek MTV uygulamasının geleceği hala belirsizliğini koruyor ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. (Haber Merkezi)