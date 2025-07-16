Henüz ilk bölümde gösterdiği performansla dikkat çeken Hilal Ağca, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’dan tam not almayı başardı. Şeflerin övgüyle bahsettiği genç yarışmacı, kısa sürede izleyicilerin de ilgisini çekti.

Hilal Ağca Kimdir

24 yaşındaki Hilal Ağca, İstanbul’da yaşıyor. Mutfakla tanışması henüz 14 yaşındayken gerçekleşti. Bu erken başlangıç, onun kariyerine yön veren önemli bir adım oldu. O günden bu yana gastronomi alanında aktif olarak çalışan Ağca, yaklaşık yedi yıldır profesyonel mutfaklarda görev yapıyor.

Hilal Ağca Sushi Şefi

Hilal Ağca, son üç yıldır bir restoranda sushi şefi olarak görev yapıyor. Asya mutfağına olan ilgisiyle öne çıkan yarışmacı, özellikle Japon mutfağında uzmanlaşmış durumda. Ancak kariyeri sadece bununla sınırlı değil.

Daha önce çeşitli otellerde ve restoranlarda Akdeniz, Asya, İtalyan ve Japon mutfağı üzerine deneyim kazanan Hilal Ağca, mutfak sanatlarına olan tutkusunu her fırsatta dile getiriyor. Farklı lezzetlerle çalışmaktan ve yeni teknikler öğrenmekten büyük keyif aldığını belirtiyor.

İddialı İsimlerden Olacak

MasterChef Türkiye’nin ilk bölümünde sergilediği yemekle jüri üyelerinden beğeni toplayan Ağca, profesyonel bir duruş sergiledi. Şeflerin tebrik ettiği genç yetenek, ilerleyen bölümlerde yarışmanın iddialı isimlerinden biri olmaya aday görünüyor.