Aradan seneler asırlar geçse
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek 
Bu sevda başıma bin bela açsa
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek

Her Dakka adını anıyorum ben 
Kimi görsem seni sanıyorum ben 
Bir ömür aşkınla yanıyorum ben 
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek 

Bilsem ki bir büyük suç yapacağım
Gönlümden gönlüne göç yapacağım 
Sevgini başıma taç yapacağım 
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek

Bana gelsin senin çektiğin çile
Razıyım seninle düşmeye dile
Bir gün yollarımız ayrılsa bile 
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek 

İnşallah gönlüne haz veriyorum
Her gün bu sevdaya hız veriyorum 
Büsbütün kalbimle söz veriyorum 
Sana olan sevgim hiç bitmeyecek

Âşık İdris söyle ilin nereli 
Bana göre budur aşkın kuralı 
Bırakıp gitsen de beni yaralı
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek