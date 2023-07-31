Aradan seneler asırlar geçse

Sana olan sevdam hiç bitmeyecek

Bu sevda başıma bin bela açsa

Sana olan sevdam hiç bitmeyecek

Her Dakka adını anıyorum ben

Kimi görsem seni sanıyorum ben

Bir ömür aşkınla yanıyorum ben

Sana olan sevdam hiç bitmeyecek

Bilsem ki bir büyük suç yapacağım

Gönlümden gönlüne göç yapacağım

Sevgini başıma taç yapacağım

Sana olan sevdam hiç bitmeyecek

Bana gelsin senin çektiğin çile

Razıyım seninle düşmeye dile

Bir gün yollarımız ayrılsa bile

Sana olan sevdam hiç bitmeyecek

İnşallah gönlüne haz veriyorum

Her gün bu sevdaya hız veriyorum

Büsbütün kalbimle söz veriyorum

Sana olan sevgim hiç bitmeyecek

Âşık İdris söyle ilin nereli

Bana göre budur aşkın kuralı

Bırakıp gitsen de beni yaralı

Sana olan sevdam hiç bitmeyecek