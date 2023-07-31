Aradan seneler asırlar geçse
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek
Bu sevda başıma bin bela açsa
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek
Her Dakka adını anıyorum ben
Kimi görsem seni sanıyorum ben
Bir ömür aşkınla yanıyorum ben
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek
Bilsem ki bir büyük suç yapacağım
Gönlümden gönlüne göç yapacağım
Sevgini başıma taç yapacağım
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek
Bana gelsin senin çektiğin çile
Razıyım seninle düşmeye dile
Bir gün yollarımız ayrılsa bile
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek
İnşallah gönlüne haz veriyorum
Her gün bu sevdaya hız veriyorum
Büsbütün kalbimle söz veriyorum
Sana olan sevgim hiç bitmeyecek
Âşık İdris söyle ilin nereli
Bana göre budur aşkın kuralı
Bırakıp gitsen de beni yaralı
Sana olan sevdam hiç bitmeyecek