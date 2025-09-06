Isparta’da uzun zamandır uzman estetisyen olarak görev yapan Buket Gülver, 32 yaşındaydı. Alanındaki tecrübesi ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi gören Gülver’in, Instagram’da 50 binden fazla takipçisi bulunuyordu.

Takipçileri tarafından yakından takip edilen Gülver, kentte ve çevresinde ünlü bir estetisyen olarak biliniyordu. Ani ölümü, hem ailesini hem de sosyal medyada kendisini takip edenleri derin üzüntüye boğdu.

Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan uzman estetisyen Buket Gülver, evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Gülver’den haber alamayan yakınları sabah saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, genç kadını yatak odasının girişinde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Gülver’in hayatını kaybettiği belirlendi.