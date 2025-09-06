Bozokspor, 66. kuruluş yılına özel olarak hazırlanan yeni sezon formalarını taraftarlarının beğenisine sundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “Asi Siyah”, “Efsane Çubuklu” ve “Beyazın Asaleti” adı verilen üç farklı formayla takım yeni sezonda sahada yer alacak.

Hastalık nedeniyle kapatılmıştı: Yozgat'ta yeniden hizmete açıldı!
Açıklamada, “66. yılımıza özel hazırlanan Asi Siyah, tribünlerin vazgeçilmezi Efsane Çubuklu ve gururumuz Beyazın Asaleti ile tarih yazmaya geliyoruz. Bu sezon sahada da, tribünde de gücümüz çok daha büyük olacak” ifadelerine yer verildi.

Yeni formaların, takımın birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığı belirtilen açıklamada, Bozokspor’un yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlandığı vurgulandı.

Muhabir: Nusret Emre Akses