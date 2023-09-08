Düzenlenen etkinlikler kapsamında sağlık kurumlarına ve stantlara müracaat eden vatandaşlara, yeni doğan taraması, işitme taraması, görme taraması ve gelişimsel kalça displazisi taraması programları ile bebek ve çocuklara yönelik tarama hizmetleri hakkında bilgi verilerekbroşür dağıtımı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Yeni doğan taraması, işitme taraması (yeni doğan ve ilkokul 1’inci sınıflara yönelik), görme taraması (0-3 ay bebekler, 36-48 aylık çocuklarda ve ilkokul 1’inci sınıflara yönelik) ve g elişimsel kalça displazisi taraması programları ile bebek ve çocuklara yönelik tarama hizmetleri sunulmaktadır. Bu doğrultuda bebek ve çocuklar belirlenen durumlar ya da hastalıklar açısından taranmakta, şüpheli sonuçlarda ileri tetkikler yapılarak erken tanı ve tedavi için ilgili kliniklere sevk edilmektedir.

Yapılan tüm çalışmalarla bebeklerin hayata sağlıklı başlaması, güvenle büyümesi amaçlanmaktadır. Bebek ve çocuklarımıza verdiğimiz tüm bu hizmetleri bugünün temasına uygun bir şekilde sağlık kurumlarımıza ve stantlarımıza müracaat eden vatandaşlarımızı bilgilendirip, broşürler dağıttık. Kurumumuzda ve bağlı kurumlarımızda emeği geçen personellerimize teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)