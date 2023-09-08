Çapanoğlu Büyük Camii'nde yapılacak olan sabah namazı buluşması için gerekli hazırlıkların planlanması amacıyla İl Müftüsü Ali Gülden, Cihannüma Derneği Yozgat Şubesi ve İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi yetkilileri ile bir araya geldi.

Sabah namazı buluşmasına tüm Yozgat halkını davet eden Gülden, “Yozgat hafta sonu 81 il ile birlikte oldukça anlamlı ve büyük bir buluşmaya sahne olacak. Yozgat İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde düzenlenecek organizasyonda Yozgat’ta aileler Çapanoğlu Büyük Camii'nde sabah namazında bir araya gelecek.

Geleneksel hale getirilen ‘Aileler Sabah Namazında Buluşuyor’ programı 10 Eylül Pazar günü 81 il ve 100’ün üzerinde ilçede belirlenen camilerde gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaş çocuklarıyla birlikte omuz omuza saf tutarak sabah namazını eda edecek. Ayrıca 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde kaybedilen vatandaşlar, şehitler, mağdur ve mazlumlar ile yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak olan öğrenciler için Allah’a yakarışta bulunulacak” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)