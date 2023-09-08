Yayımlanan son haftalık bültende, Hat San Gemi ve Reeder Teknoloji gibi şirketlerin halka arzına onay verildiği açıklandı. Ancak, bu onaylar arasında özellikle yatırımcılar ve sektör takipçileri arasında büyük bir ilgi uyandıran bir şirket var. SPK, Adra GYO'nun halka arzına onay verdiğini açıkladı ve bu gelişme, hem talep toplama tarihi hem de borsada işlem görmeye başlama tarihi konularında merak uyandırdı. İşte, beklenen bu önemli halka arzın detayları...

ADRA GYO'NUN FAALİYET ALANLARI NELERDİR?

Adra GYO, çeşitli varlıklar ve haklar içeren geniş bir portföyü yöneten bir sermaye piyasası kuruluşudur. Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklar gibi varlıkların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer varlık ve haklar konularında da faaliyet gösterebilir.

Adra GYO, gayrimenkul portföyünü "yatırım amaçlı gayrimenkuller" ve "stoklar" başlıkları altında değerlendirmektedir. Şirketin stokları arasında, inşaatı devam eden konut projeleri ve tamamlanmış konut projeleri bulunmaktadır.

ADRA GYO HALKA ARZ FİYATI NEDİR? HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adra GYO'nun halka arz fiyatı 22,66 TL olarak belirlenmiştir. Halka arzın tarihi olarak ise 13-14-15 Eylül 2023 öngörülmektedir ve talep toplama süresi 3 gün sürecektir.

ADRA GYO BORSA SEMBOLÜ NEDİR? TOPLAM KAÇ LOT DAĞITACAK?

Adra GYO'nun borsa sembolü "ADGYO" olacaktır. Halka arzın büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklanmıştır ve halka arz açıklık oranı %25,09'dur. Toplamda 73,7 milyon adet lot dağıtılacaktır.

ADRA GYO'NUN SAHİPLERİ VE FİNANSAL DURUMU

Adra GYO'nun %50 hissesi Cem Okullu'ya ve %50 hissesi Cengiz Okullu'ya aittir. Şirketin 2022 yılında elde ettiği hasılat 641,46 milyon TL olarak kaydedilmiş, brüt kar ise 491,32 milyon TL olmuştur.

2019 yılında 2,41 milyon TL olan hasılatları, 2020'de 10,61 milyon TL'ye yükselirken, 2021'de bu rakam büyük bir artışla 641,46 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aynı şekilde, brüt kar 2020'de 646 bin TL iken, 2021'de 6,29 milyon TL'ye ve 2022'de 491,32 milyon TL'ye yükselmiştir.

2022 yılında elde edilen bu başarılı sonuçların temel nedeni, konut projelerinin tamamlanmasıyla elde edilen hasılat artışıdır.

ADRA GYO'NUN HEDEFLERİ VE KULLANIMI

Adra GYO, halka arz ile elde edeceği kaynakları şirketin kurumsal kimliğini güçlendirmek, bilinirliği artırmak ve hesap verilebilirliği sağlamak için kullanmayı hedeflemektedir. Ayrıca, gayrimenkul projeleri geliştirebilmek için potansiyel yatırım fırsatlarına odaklanmayı sürdürecektir. Şirket, gelecekteki gayrimenkul geliştirme yatırımları için halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını kullanmayı planlamaktadır. (Haber Merkezi)