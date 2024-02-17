Hain gel uğraşma boşu boşuna
Türkün vatanını bölemezsin sen
Darbe gitmez bu milletin hoşuna
Umduğun yerlere gelemezsin sen
Türkün kıymetini bilemezsin sen
Soyun bozuk uşaklıkla yaşarsın
Kemik görsen hep peşine koşarsın
Tanklara binince nasıl coşarsın
Bayrak yere inmez gülemezsin sen
Türkün kıymetini bilemezsin sen
Türk’e darbe yakışırmış be hain
Sünnetsiz birisin yaparsın ain
Hükmün geçer mi ki kafasız beyin
Oturup kalkmayı bilemezsin sen
Türkün kıymetini bilemezsin sen
Senelerdir kinin varmış vatana
Sen gibi kahpeyi doğurmaz ana
Müslüman kıyar mı üç beş yüz cana
Artık bu ülkede kalamazsın sen
Türkün kıymetini bilemezsin sen
İdris’in tankıyla vuramazsın ki
Kalleş bu düzeni kuramazsın ki
Coni iti hesap soramazsın ki
Yatağında huzur bulamazsın sen
Türkün kıymetini bilemezsin sen