Hain gel uğraşma boşu boşuna 
Türkün vatanını bölemezsin sen 
Darbe gitmez bu milletin hoşuna 
Umduğun yerlere gelemezsin sen 
Türkün kıymetini bilemezsin sen

Soyun bozuk uşaklıkla yaşarsın
Kemik görsen hep peşine koşarsın
Tanklara binince nasıl coşarsın
Bayrak yere inmez gülemezsin sen 
Türkün kıymetini bilemezsin sen

Türk’e darbe yakışırmış be hain
Sünnetsiz birisin yaparsın ain
Hükmün geçer mi ki kafasız beyin
Oturup kalkmayı bilemezsin sen 
Türkün kıymetini bilemezsin sen

Senelerdir kinin varmış vatana 
Sen gibi kahpeyi doğurmaz ana 
Müslüman kıyar mı üç beş yüz cana 
Artık bu ülkede kalamazsın sen 
Türkün kıymetini bilemezsin sen

İdris’in tankıyla vuramazsın ki
Kalleş bu düzeni kuramazsın ki
Coni iti hesap soramazsın ki
Yatağında huzur bulamazsın sen 
Türkün kıymetini bilemezsin sen 