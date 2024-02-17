Hain gel uğraşma boşu boşuna

Türkün vatanını bölemezsin sen

Darbe gitmez bu milletin hoşuna

Umduğun yerlere gelemezsin sen

Türkün kıymetini bilemezsin sen

Soyun bozuk uşaklıkla yaşarsın

Kemik görsen hep peşine koşarsın

Tanklara binince nasıl coşarsın

Bayrak yere inmez gülemezsin sen

Türkün kıymetini bilemezsin sen

Türk’e darbe yakışırmış be hain

Sünnetsiz birisin yaparsın ain

Hükmün geçer mi ki kafasız beyin

Oturup kalkmayı bilemezsin sen

Türkün kıymetini bilemezsin sen

Senelerdir kinin varmış vatana

Sen gibi kahpeyi doğurmaz ana

Müslüman kıyar mı üç beş yüz cana

Artık bu ülkede kalamazsın sen

Türkün kıymetini bilemezsin sen

İdris’in tankıyla vuramazsın ki

Kalleş bu düzeni kuramazsın ki

Coni iti hesap soramazsın ki

Yatağında huzur bulamazsın sen

Türkün kıymetini bilemezsin sen