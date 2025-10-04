1967 yılında Artvin’in Şavşat ilçesi Meydancık köyünde dünyaya gelen Şahin, küçük yaşta hafızlık eğitimini babasından aldı. İlkokulu köyünde bitiren Şahin, 1985 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olarak, 1991’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Öğrencilik yıllarında Beyazıt Camii’nin ünlü imamları Reisül Kurra Abdurrahman Gürses ve İsmail Biçer’den tashih-i huruf ve aşere takrib icazeti aldı.

1994 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayan Şahin, uzun yıllar akademik çalışmalarını sürdürdü. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Mushafların Tetkiki Meselesi: Tetkiki Mesahif Heyeti Örneği” başlıklı doktora tezini başarıyla tamamladı.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Tunus, Cezayir, Malezya, Bahreyn, İran, Almanya, Hindistan, Gambiya, İtalya, Filistin, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Moskova’daki Kur’an-ı Kerim yarışmalarında jüri üyesi olarak görev aldı.

1996 yılında başladığı Fatih Camii İmam-Hatipliği görevini 2013 yılına kadar 17 yıl boyunca sürdürdü. Bu süreçte cami hizmetlerinin yanı sıra resmi ve özel tashih-i huruf ve kıraat dersleriyle pek çok talebe eğitti.

Evli ve iki çocuk babası olan Şahin, son olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.