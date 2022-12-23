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"Sarıkamış şehitleri"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumu Geliştirme ve Güçlendirme Derneği himayelerinde Yozgat Alperen Ocakları tarafından düzenlenen “Sarıkamış Destanı” programına katıldı.

23 Aralık 2022 Cuma 02:52
"Sarıkamış şehitleri"

Üniversite ev sahipliğinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ şunları söyledi: “Sevgili Gençler! Şanlı geçmişimizi yâd ederken şunu düşünmemiz icap eder. Eğer bu topraklar Anadolu olmuşsa ecdada olan sevgimizi saygımızı ödeyeceksek, yarınlarımıza yönelik hayallerimiz düşüncelerimiz varsa bizlere emanet edilen bu topraklara sahip çıkmak gerekir. Vatana sahip çıkmanın yegâne temeli de birey olarak hamaset değil vicdanlarımızı değer yargılarımızı ön planda tutarak bu vatan için bedel ödeyen şehitlerimize onların emanetlerine sahip çıkmanın sürekli vicdani bir sorumluluk olduğunu hissetmemizden geçer. Yozgat Bozok Üniversitesi de bu temeller üzerine vatanına milletine bağlı şuurlu gençler yetiştirmesi anlamında gençliği merkeze alan, gençlerin geleceğine yönelik hayallerinin bu şuurla gelişmesini sağlayan ve buna göre eğitim ve öğretim süreçlerini yöneten bir üniversitedir. Bu bilinçle geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak Sevgili Gençler! Sizler sloganik değil hamasetten öteye bir şuur üzerine değer yargılarını merkeze alır ve değer yargılarınızın hayata geçirilmiş birer fertleri olarak bunu içselleştirir ve sürdürürseniz o zaman bu topraklar ebediyete kadar Anadolu toprakları olmaya devam edecektir.”
Sarıkamış Destanı  programı kapsamında sahne alan Şair-Yazar Serdar Tuncer, kendi şiirinden “Ağladım”, Cemal Safi’den “Tek Hece Aşk”, Yavuz Sultan Selim’den “Padişah-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş, Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş” şiirlerini, ayrıca Necip Fazıl Kısakürek ve Hz Mevlana’dan şiirleri seslendirdi. »Haber Merkezi

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Sarıkamış şehitleri
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