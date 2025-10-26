Gram altın, TL bazında 6000 lira seviyelerini test ederken, daha sonra 5400 lira seviyelerine kadar geriledi. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Sert Düşüşler ve Sert Yükselişler Yıl Sonuna Kadar Sürecek”

Piyasalardaki dalgalanmanın teknik olarak yorumlanmasının zor olduğunu söyleyen Memiş, yıl sonuna kadar tüm yatırım araçlarında manipülatif fiyatlamalar yaşanabileceğini belirtti. Memiş, “Bu nedenle yatırımcılar sadece altında değil, borsa, kripto para ve döviz piyasasında da dikkatli olmalı. Sert düşüşler ve sert yükselişler yıl sonuna kadar devam edecektir” dedi.

“Ons Altında Normalleşme İçin 3800 Dolar Gerekiyor”

İslam Memiş, ons altının şu anda 4068 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, son bir haftada yaklaşık 200 dolarlık geri çekilme görüldüğünü söyledi. Memiş, “Normalleşme için ons altının 3800 dolar seviyesine kadar geri çekilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Gram Altın 5500–6000 TL Arasında Gidip Gelecek”

Gram altında da sert düşüş yaşandığını belirten Memiş, “Geçen haftaya kıyasla 500 liradan fazla geri çekilme oldu. Kapalıçarşı’da gram altın şu anda 5835 TL seviyesinde. Kısa vadede 5500–6000 TL aralığında bir oyalanma trendi bekliyorum” dedi.

“Sosyal Medyadan Bilinçli Operasyonlar Yapılıyor”

Panik alımlarına karşı uyarıda bulunan Memiş, Kapalıçarşı’da fiziki külçe altınlarda ilk kez 11.500 dolar işçilik bedeli görüldüğünü söyledi. Memiş, “Sosyal medya üzerinden ‘altın kalmadı, gümüş bitti’ gibi haberlerle insanlar paniğe sürükleniyor. Yatırımcılara çok yüksek fiyatlardan altın ve gümüş satıldı ve bu operasyonlar başarılı oldu” dedi.

“Türkiye’de Panik Alımları Her İki Yılda Bir Görülüyor”

Memiş, yatırımcı davranışlarına ilişkin değerlendirmesinde, “3000’den almayan, 4000’den almayan, 5000’den almayan yatırımcı 6200–6300 liradan gram altın aldı. Bu tabloyu Türkiye’de neredeyse her iki yılda bir görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“2026’da 5 Haneli Gram Altın Görebiliriz”

Uzun vadede altın fiyatlarında yükseliş beklentisini paylaşan Memiş, 2026 yılı için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş, “2026 yılı Türkiye’de ilk kez farklı bir dönemi başlatabilir. Gram altında 4 haneli değil, 5 haneli rakamları konuşuyor olacağız. Ons altında ise zirve seviye olarak 4888 dolar seviyesini öngörüyorum” değerlendirmesinde bulundu.