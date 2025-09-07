Google servislerinde yaşanan erişim sorunları ve çökme haberlerinin ardından kullanıcıları alternatif arama motorlarına yönlendi. Bölgesel güçlü sonuçlar sunan seçenekler, Google’a bağımlı kalmadan interneti keşfetmek isteyenler için önemli bir çıkış kapısı oluyor. İşte Google yerine kullanabileceğiniz 3 tarayıcı!

Duckduckgo: Gizlilik Odaklı Kişisel Veri İşlemiyor

DuckDuckGo, kullanıcı gizliliğini ön planda tutmasıyla öne çıkıyor. Arama geçmişinizi kaydetmeyen ve kişisel verilerinizi işlemeyen bu platform, özellikle güvenlik endişesi taşıyan kullanıcıların tercih ettiği bir seçenek. Google’dan farklı olarak kullanıcı profilinize göre reklam göstermiyor.

Bıng: Güçlü Alternatif

Microsoft’un arama motoru Bing, Google kadar yaygın kullanılmasa da özellikle görsel aramalarda güçlü bir altyapıya sahip. Kullanıcıların fotoğraf ve video aramalarında daha detaylı filtreleme yapabilmesine imkân tanıyor.

Yandex: Yaygın Kullanılan Arama Motoru

Rusya merkezli Yandex, özellikle Doğu Avrupa ve Türkiye’de yaygın kullanılan bir arama motoru. Bölgesel sonuçlarda sağladığı doğruluk ve harita hizmetlerindeki detaylı altyapısıyla öne çıkıyor. Google’a alternatif arayanlar için hem arama hem de servis çeşitliliğiyle tercih edilebilir durumda.