Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yapımı devam eden çalışmaları adım adım takip ediyor.

Coşar, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çarşı merkezinde sürdürülen kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Boğazlıyan Belediyesi, şehrin birçok noktasında alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlçenin tüm eksikliklerini gidermek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Coşar, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından çarşı merkezimizde sürdürülen kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Belediye olarak çalışmalarımız sezon boyunca aralıksız bir şekilde sürecek. Bu kapsamda ekiplerimiz eş zamanlı olarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız daha yaşanabilir bir Boğazlıyan. Üst yapı seferberliğimiz devam edecek. Aynı şekilde asfalt çalışmalarımızda ihtiyaç duyulan yollar ve ana arterlerde yapılıyor. Mahallelerimize gelerek incelemelerde bulunup yapılan işlemleri yerinde kontrol ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum çalışan kardeşlerimize” dedi. (Haber Merkezi)