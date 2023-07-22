“Satranç Turnuvasına” katılan gençler, hem strateji geliştirme hem de hamle yapma becerisi kazandılar.

Yapılan turnuva ile gençlerin cep telefonu, bilgisayar, tablet oyunlarına olan bağımlılıklarından kurtarılıp "Akıl ve Zekâ Oyunlarıyla" eğlenceli ve öğretici kaliteli bir zaman geçirilmesi hedeflendi.

Etkinliğin faydaları hakkında ise şu bilgiler verildi: “Akıl ve Zekâ oyunları eğlenerek öğrenmeyi sağlayan, çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. Çocukların yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan zekâ oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır. Karakter gelişimine de olumlu katıkları olan bu oyunlar, çocukların planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. Zekâ oyunları ile bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlanmaktadır. Bu oyunlar hem eğlendiriyor hem de zekâyı geliştiriyor. Yetenekleri yanında eksiklerini de gören çocuk, eksik yönleri geliştirmek ve daha yetenekli hale gelmek için neler yapabileceğini araştırır. Konsantrasyon gerektiren zekâ oyunları, çocukların dikkatini toplama becerisi sağlayarak derslerine de olumlu katkılar sağlamaktadır. Zekâ oyunları oynayan çocukların ezberci değil araştırmacı ve meraklı olduğu gözlemlenmiştir. Sorgulayıcı bir tavır içinde olmaya başlayan çocuk, yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirmek için araştırmayı seven bir birey haline gelmektedir. Zekâyı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır. Planlı hareket etme becerisi kazandırır. Öngörüyü güçlendirir. Yeni yetenekler edinmeyi sağlar. Unutkanlığa iyi gelir.” Haber Merkezi