İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamak istediği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat'ın isminin verildiği mescit ve bekleme salonunun açılışı yapıldı.

Açılış törenine Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Zafer Mat’ın eşi Zeynep, kızı Fatma Zehra, annesi Güllafer ve babası Mahir Mat da katılım sağladı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Coşar, “Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu’na Sahib-i Hayrat Derneğimiz aracılığıyla hayırsever hemşehrilerimizle birlikte yaptığımız ve kahraman şehidimiz Zafer Mat’ın ismini verdiğimiz mescit ve bekleme salonumuzun açılışını dualarla gerçekleştirdik. Bu güzel hizmetlere vesile olan tüm hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan