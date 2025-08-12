Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sevgili oldukları öne sürülen Berk Köse (31) ile Ezgi El (28), tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 civarlarında Yahşi Mahallesi 2356'ıncı Sokak'ta bulunan bir sitede gerçekleşti. Berk Köse'ye ulaşamayan yakınları oturduğu daireye gitti. Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı Ezgi El'i yerde hareketsiz halde gördü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede Köse ve El'in tabancayla başından vurulduğu bildirildi. Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından El ve Köse'nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.