UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda sahasında Feyenoord'u ağırlayan Fenerbahçe'de golcü oyuncu Jhon Duran, sakatlanarak maçtan ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Jhon Duran, maçta Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı.
Duran, maçın 62. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kolombiyalı futbolcunun yerine Talisca oyuna dahil oldu.
Duran'ın durumu, yapılacak sağlık tetkikleri sonrasında netlik kazanacak.
Kaynak: Haber Merkezi