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Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini sürdüren 102 öğrenci, başta zengin Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfağının lezzetlerini öğreniyor. Öğrenciler, mutfak kültürü, pasta ve tatlı, gıda hijyeni, beslenme ve servis yöntemlerini de öğrenerek geleceğin Türkiye’sinde ve uluslararası düzeyde söz sahibi olacak şef ve aşçılar arasında yer almayı hedefliyor.

Öğrenciler okuldan mezun olduklarında uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekiplerinde, restoranların mutfak ve işletme bölümlerinde, yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda kolaylıkla iş bulabiliyor.

"ÇOK İYİ BİR ŞEF OLMAK İSTİYORUM"

Aşçılık bölümü öğrencilerinden Buse Kızıltan, işini severek yaptığını belirterek, gelecekte iyi bir şef olmak istediğini söyledi. Kızıltan, “Mutfakta zaman geçirmeyi ve iş yapmayı çok seviyorum. Yemek ve tatlı yapmak benim için çok büyük bir zevk onun için bu bölümü seçtim. Buradan çıktığımda birçok iş imkanım olacak ve o yüzden işimi severek yapıyorum. Hocalarımız burada bize Türk ve dünya mutfaklarından birçok ürün öğretiyor. Buradan mezun olduğumda çok iyi bir şef olmak istiyorum. Diplomalı aşçı olarak bizim iş imkanımız çok fazla. Yemek pişirilmesinden, hazırlanmasına, süsleme ve tabak sunumuna kadar her şeyi burada öğreniyoruz” dedi.

"İŞ İMKANLARIMIZ FAZLA"

Öğrencilerden İrem Nur Üstünoğlu da, Türk mutfağını dünyaya tanıtmak istediğini söyleyerek, “Bölümümüzün önü açık. O yüzden ben de severek yapıyorum kendi mesleğimi. Türk mutfağını, dünyaya tanıtmak istiyorum. Biz burada Türk ve dünya mutfaklarını, yemek yapmanın tüm püf noktalarını öğreniyoruz. İş imkanlarımız çok yüksek, istediğimiz her yerde iş bulma imkanımız var. Bu konu da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"ÖNCEDEN ALAYLIYDIM ŞİMDİ DİPLOMALI AŞÇIYIM"

53 yaşındaki öğrencilerden Ender Karadere de, “2001 yılına kadar alaylı olarak aşçılık yaptım. Kriz nedeniyle sektör değiştirdim, emekli olana kadar başka sektörde çalıştım. İçim de uhde kalmıştı, emekli olduktan sonra üniversite sınavına girdim. Burayı kazandım, isteyerek geldim tek tercihimdi. Buradan mezun olduktan sonra sektöre geri döneceğim. Eskiden alaylıydım şimdi hem alaylı hem de diplomalı aşçı olarak bu mesleği yapacağım. Burada Türk ve dünya mutfağından daha önce bilmediklerimi öğrenerek gastronomi alanına katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

"AMACIMIZ KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRMEK"

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Eren Taşkesen, maksatlarının kalifiyeli eleman yetiştirmek olduğunu ifade ederek, “Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programında toplamda 102 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz teorik derslerin yanı sıra Türk ve dünya mutfaklarını, yöresel yemekler, pastacılık teknikleri derslerini de uygulamalı olarak alarak sektöre hazırlanıyorlar. Bizim amacımız turizm sektörüne yiyecek içecek bölümünde kalifiyeli elaman yetiştirmek. Bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız özel sektörde, lokanta, restoran, otel gibi yerlerde iş bulabildiği gibi yine KPSS ile kamu kurumlarında da görev alabiliyorlar” diye konuştu.