Gel sevgi dağının aşk pınarından
Gel gönül şehrime sel akışlım gel
Gel seni beklerim yol kenarından
Gel sevdası beni kor yakışlım gel
Gel dişleri inci gerdanı benlim
Gel pembe yanağı çiçek desenlim
Gel ceylan duruşlum ak zambak tenlim
Gel sümbül saçları mis kokuşlum gel
Gel fazla bekletme bu nazın niye
Gel sana kalbimi verem hediye
Gel sana da güzel yakışsın diye
Gel göğsüne gonca gül takışlım gel
Gel Âşık İdris’e gel şirin sözlüm
Gel çengel kirpiklim gel ahu gözlüm
Gel kiraz dudaklım gel güneş yüzlüm
Gel mehtap gülüşlüm ay bakışlım gel