Gel sevgi dağının aşk pınarından

Gel gönül şehrime sel akışlım gel

Gel seni beklerim yol kenarından

Gel sevdası beni kor yakışlım gel

Gel dişleri inci gerdanı benlim

Gel pembe yanağı çiçek desenlim

Gel ceylan duruşlum ak zambak tenlim

Gel sümbül saçları mis kokuşlum gel

Gel fazla bekletme bu nazın niye

Gel sana kalbimi verem hediye

Gel sana da güzel yakışsın diye

Gel göğsüne gonca gül takışlım gel

Gel Âşık İdris’e gel şirin sözlüm

Gel çengel kirpiklim gel ahu gözlüm

Gel kiraz dudaklım gel güneş yüzlüm

Gel mehtap gülüşlüm ay bakışlım gel