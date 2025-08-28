İzmir’in Helvacı semtinde dünyaya gelen Başaran, eğitimine burada başladı. Lise eğitimini Menemen Lisesi’nde bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı’nda eğitim aldı.

Üniversite birinci sınıftayken Milliyet Gazetesi İzmir Bürosu’nda stajyer olarak gazeteciliğe adım attı.

1986 senesinde Yeni Asır Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Başaran, burada eğitim, adliye ve sağlık muhabirliği gibi görevler üstlendi. 7 yıl süren bu deneyim, onun mesleki yetkinliğini artırdı.

1991 yılında TRT İzmir Televizyonu’nda Program Haber Uzmanı olarak görev sürdüren Başaran, cumartesi günleri canlı yayınlanan Hafta Sonu Programı başta olmak üzere birçok programın yapım ekibinde bulundu.

Aynı zamanda TRT İzmir Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttü ve TRT Dergisi’nde yazılar kaleme aldı.

1999 yılında TRT’den ayrılarak Star Gazetesi’nin Ankara Bürosu’nda çalışmaya başlayan Başaran, aynı yıl Akşam Gazetesi’ne transfer oldu. 2000 yılında Türkiye’nin ilk kadın Ankara temsilcisi unvanını kazanarak gazetecilikte bir ilki gerçekleştirdi.