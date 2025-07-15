Medeniyetler Beşiği Gaziantep, tarihi zenginliklerle süslü sokakları, el sanatlarının en güzel örneklerini görebileceğiniz çarşıları, sizi eşsiz bir kültür yolculuğuna çıkaran müzeleri ile Gaziantep, son yılların en fazla rağbet gören keşif duraklarından biri.

Gaziantep İçinde Ulaşım İçin;

Gaziantep’te şehir içi ulaşım için otobüs, minibüs ve tramvay seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

86 hatta hizmet veren Gaziantep otobüslerine Gaziantep Kart satın alarak binebilirsiniz.

Şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanım imkânı sunan Gaziantep Kart’ı otomatlardan ve büfelerden kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Yozgat – Gaziantep arası 478 km’dir.

Otobüs ile Gaziantep’e gitmek için 7 saat 41 dakika gibi bir süre içinde varmış olursunuz.

Ortalama otobüs en düşük 800 TL en yüksek otobüs bileti 1 bin 100 TL olarak satılıyor.

Özel aracınız ile gidecekseniz ortalama 6 saat 7 dakika gibi bir sürede varabilirsiniz. Bu süre yolun gösterdiği trafiğe göre değişebilir.

Detaylı Yol Tarifi;

Çıkış ili: YozgatYozgat Merkez/Yozgat

Köseoğlu yönünde devam edin 24 sn. (230 m)

Adnan Menderes Blv./D200/E88 girin

1 döner kavşaktan geçin 3 dk. (1,7 km)

Yukarı konumunda Boğazlıyan - Sarıkaya Yolu/Yozgat Kayseri Yolu/D805 hedefine gitmek için Yozgat-Boğazlıyan Yolu rotasını izleyin

1 sa. (85,6 km) Boğazlıyan - Sarıkaya Yolu/Yozgat Kayseri Yolu/D805 yönünde devam edin

Boğazlıyan - Sarıkaya Yolu boyunca ilerleyin 54 sn. (950 m)

Gömeç konumunda Kayseri Sivas Yolu/D260 hedefine gitmek için Atatürk Cd. ve Felahiye Yolu rotasını izleyin

1 sa. (70,6 km) Döner kavşaktan Kayseri Sivas Yolu/D260 yönündeki 2. çıkışa girin

2 dk. (3,3 km) Köprübaşı konumunda Kayseri Malatya Yolu/D300 hedefine gitmek için Bünyan Yolu rotasını izleyin

32 dk. (44,4 km)

Kayseri Malatya Yolu/D300 üzerinde ilerleyin. Gaziantep konumunda Sivas - Adana Yolu/D815, D825 ve D835 üzerinden Kıbrıs Cd. hedefine gidin. D400 üzerinden çıkış yapın.

3 sa. 25 dk. (270 km)

Yaprak konumunda İstasyon Cd. hedefine gitmek için Kıbrıs Cd. ve Prof. Muammer Aksoy Blv. Rotasını izleyin 4 dk. (1,3 km)

Varış ili: Gaziantep