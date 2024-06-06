Galatasaray’ın önde gelen golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi değişiklikle taraftarları üzdü. Bu değişiklikler Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor mu? sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray’da Erden Timur’un istifasının ardından sular durulmuyor. Süper Lig’de üst üste 2 sezondur şampiyon olan takımının yıldız golcüsü Mauro Icardi ses getirecek bir hamleye imza attı.

Galatasaray'a gelmesinde Erden Timur'un önemli bir rol oynadığını sıkça vurgulayan Icardi, Timur'un ayrılmasının ardından sosyal medya profil resmini siyah-beyaz renklere dönüştürdü.

Bununla da yetinmeyen yıldız golcü, Instagram profilindeki 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırdı.

Icardi'nin ardı ardına yaptığı bu değişiklikler, Erden Timur'un ayrılığı sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine karşı bir tepki olarak yorumlandı. Bu hamlelerle birlikte, "Galatasaray'dan ayrılıyor mu?" şeklindeki sorular da gündeme geldi.