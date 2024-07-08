Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol’a evlilik teklifi yapması üzerine sosyal medyada gündem oldu. Peki Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1991'de Rize'de doğan Feyyaz Şerifoğlu, eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Müziğe olan ilgisi anneannesinin etkisiyle şekillenen Şerifoğlu, televizyon ekranlarına ilk adımını 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasıyla attı.

Seslendirdiği "İnci Tanem" şarkısıyla Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in dönmesini sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu deneyimin ardından Ajda Pekkan'ın vokalisti olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında Huawei reklamında yer aldı ve "Gidene" adlı single çalışmasıyla müzik dünyasında adını duyurdu.

Behzat Gerçeker önderliğindeki ENBE orkestrasıyla 2014 yılında kariyerine devam eden Şerifoğlu, birçok ünlü sanatçıyla sahne deneyimi yaşadı ve reklam sektöründe de yer aldı.

Vitra'nın reklam yüzü olarak da tanındı. 2020 yılında TV8'de yayınlanan "Kırmızı Oda" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Şerifoğlu, dizide "Can" karakterini başarıyla canlandırdı.

Dizi sürecinde Binnur Kaya, Meriç Aral, Burcu Biricik, Burak Sevinç ve Tülin Özer gibi önemli isimlerle bir araya geldi.

Ayrıca "Camdaki Kız" dizisinde Burcu Biricik ile başrolü paylaşan Şerifoğlu, "Sedat" karakterine hayat verdi. 1,92 boyunda ve 88 kilogram ağırlığında olan Şerifoğlu'nun burcu Aslan'dır.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN ROL ALDIĞI BAŞLICA DİZİLER

O Ses Türkiye

Kırmızı Oda

Camdaki Kız

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Feyyaz Şerifoğlu, doğum tarihi olan 1 Ocak 1991'den bu yana geçen süre göz önüne alındığında, 2023 itibariyle 32 yaşındadır.