TFF, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yapılacak Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep - Kocaelispor maçlarının başlama saatlerinin değiştiğini duyurdu. Daha önce saat 20.00 olarak planlanan dev derbi, federasyon ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00’a alındı.

Saat değişikliğine, A Millî Erkek Basketbol Takımı’nın 14 Eylül Pazar günü TSİ 21.00’de Almanya ile oynayacağı EuroBasket 2025 Finali’nin denk gelmesi gerekçe gösterildi. TFF açıklamasında, “Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde ülkemizi başarıyla temsil edecek millî takımımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi, 14 Eylül Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.