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Fairy bulaşık temizleyici markası, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen, hangi ülkenin malı olduğu sorusunun yanıtını buluyor. İşte detaylar:

Fairy, Procter & Gamble tarafından satılan bir bulaşık temizleyici markasıdır. Procter & Gamble, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir Amerikan tüketim malları şirketidir. 1950 yılında, Fairy markası İngiltere'de kurulmuş ve aynı yıl Procter & Gamble tarafından satın alınmıştır. Dolayısıyla Fairy, Amerika kökenli bir şirket olan Procter & Gamble tarafından üretilmektedir.

Fairy bulaşık temizleyici, dünya genelinde birçok ülkede tercih edilen bir markadır ve İsrail ile özel bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu temizlik ürününün kökeni İngiltere'den gelmektedir, ancak şu an itibariyle Amerika merkezli bir şirket tarafından yönetilmektedir.